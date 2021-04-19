Аналитики раскрыли главные страхи россиян

Россияне испытывают страх перед полицейскими Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Действия полиции и судов на протестных акциях, а также возможные потрясения из-за ситуации вокруг Алексея Навального больше всего пугали россиян в начале года. Такие данные следует из «Национального индекса тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС).

«Согласно выводам доклада, тему страха перед полицейскими в соцсетях обсуждали в 7,7 раза активнее, чем в СМИ. На втором месте оказался страх перед „нашествием волков“ (обсуждалась в 5,9 раза активнее), а на третьем — угроза „революции и потрясений“ из-за ситуации вокруг Алексея Навального (в 3,7 раза)», — пишет « Коммерсант ». Аналитики отмечают, что подавляющая часть общества не хочет революций и потрясений, так как опасается их последствий

Главными источниками страхов россиян также стали стали подорожание продуктов питания, давление государства на соцсети, обострение российско-американских отношений и вооруженного конфликта на Донбассе. Кроме того, рост тревожности был связан с коронавирусом и страхом перед началом войны.

В июле прошлого года главным страхом россиян был коронавирус и все, что с ним связано. Поправки в Конституцию и возврат в 1990-е волновал жителей страны гораздо меньше. Однако, люди волновались потерять работу и доходы из-за кризиса.