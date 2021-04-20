ПАСЕ потребует от России освободить Навального

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Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
Европейские депутаты требуют отпустить Алексея Навального на свободу до 7 июня Фото:
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Дело Алексея Навального

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает освободить из тюрьмы Алексея Навального до 7 июня. Также европейские депутаты требуют обеспечить заключенному необходимую медицинскую помощь.

«Ассамблея <…> призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах», — приводит слова из проекта резолюции ПАСЕ ТАСС. Европейские депутаты призвали освободить Навального до заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека, которое должно пройти с 7 по 9 июня.

Также в резолюции предлагается представителям Комитета Совета Европы по предупреждению пыток провести инспекцию колонии, где находится Навальный. Кроме того, парламентарии призвали обеспечить осужденному медицинскую помощь и разрешить его осмотр доктору, которого он выберет сам. Отмечается, что голосование по резолюции пройдет 22 апреля.

Навальный находится в покровской ИК почти три месяца. В конце марта он объявил голодовку из-за недопуска в учреждение врача. ФСИН перевела Навального в больницу для осужденных, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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