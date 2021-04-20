Россия ввела временный запрет на полеты над Крымом и Черным морем

Небо над Черным морем закрыли для полетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 20 по 24 апреля вводятся временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Об этом говорится в международном извещении для пилотов (NOTAM).

«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — приводит сайт MK.RU выдержку из документа. Полеты до высоты 19 тысяч метров ограничены над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), над российскими территориальными водами, прилегающими к южному берегу Крыма, и над частью международных вод Черного моря.

С 24 апреля по 31 октября также будет приостановлен проход через территориальные воды РФ иностранных военных кораблей, напоминает «Интерфакс». Это следует из бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ от 14 апреля. Запретными становятся акватории вдоль южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и к западу от Крыма. В

США уже выразили недовольство данным решением России. «Это представляет собой еще один пример неспровоцированной эскалации в рамках продолжающейся кампании Москвы с целью подорвать и дестабилизировать [ситуацию] на Украине», —заявили в Госдепартаменте США.