19 апреля 2021

США обеспокоены действиями России в Черном море

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В Госдепе недовольны решением о приостановке прохода иностранных военных кораблей в зоне территориальных вод Черного моря Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В США обеспокоены намерениями РФ приостановить осуществление прохода иностранных военных кораблей и других судов в зоне территориальных вод России Черного моря. В Госдепе называют это «неспровоцированной провокацией».

«Это представляет собой еще один пример неспровоцированной эскалации в рамках продолжающейся кампании Москвы с целью подорвать и дестабилизировать [ситуацию] на Украине», — приводит слова из заявления пресс-службы Госдепартамента США ТАСС. Там отметили, что такие действия российской стороны вызывают особенное беспокойство на фоне сообщений о «наращивании военного присутствия России» на границе с Украиной.

Ранее стало известно, что с 24 апреля по 31 октября будет приостановлен проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод России. Об этом говорится в бюллетени управления навигации и океанографии Минобороны РФ. Тем временем Великобритания намерена направить два корабля военно-морских сил страны в Черное море, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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