Источник раскрыл планы армии Украины в случае нападения России

У Украины есть план по укреплению позиций в случае наступления со стороны непризнанных республик Донбасса при поддержке России. Об этом рассказал один из офицеров ВСУ.
«Неделю назад поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника», — рассказал майор из подразделения, находящегося под Горловкой. Он отметил, что танки и минометы стоят замаскированные, устанавливаются противотанковые мины, пишет «Страна.ua». По словам офицера — это резервный план обороны на случай, если в наступлении будут участвовать российские войска. В Донбассе стали меньше стрелять, но по мнению военных, это похоже на затишье перед очередным обострением, сообщает издание.
Директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт», украинский политолог Вячеслав Ковтун считает, что конфликт между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками будет длиться еще от пяти до десяти лет. Председатель контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук рассказал, что Киев пойдет на компромисса по Донбассу, если Россия «прекратит оккупацию территорий», пишет «
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