Политологи назвали сроки окончания войны в Донбассе

Виктор Литовкин рассказал, что война в Донбассе закончится, если Донбасс станет полностью независим от Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Конфликт между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками может продолжаться до десяти лет. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт», украинский политолог Вячеслав Ковтун.

«Противостояние будет длиться еще от пяти до десяти лет. Причем я не вижу перспектив разрешения этого конфликта», — рассказал Ковтун. Он рассказал, что противостояние Украины с ДНР и ЛНР приняло затяжной характер, поэтому не может закончиться быстро.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с URA.RU высказал мнение, что конфликт не закончится в ближайшее время. «Противостояние завершится, если Донбасс станет независимым, и на линию разграничения ДНР и Украины не встанут миротворцы», — подчеркнул Литовкин.

Он отметил, что проблема также решится, если Украина начнет соблюдать Минские соглашения. «Этот вариант будет считаться мирным решением конфликта, но власти Украины не пойдут на это, потому что националистические группировки хотят расправиться с русскоязычным населением Донбасса», — Литовкин.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в середине апреля 2014 года. В это время началось активное наступление ВСУ на самопровозглашенные республики.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что конфликт с Украиной можно решить с помощью военного или дипломатического варианта. Он подчеркнул, что приемлемым является только второй, передает сайт argumenti.ru. Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что конфликт в Донбассе не может разрешиться из-за «агрессии России».