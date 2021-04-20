Зюганов рассказал, что бы сделал на месте президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что он бы на месте президента России официально заявил о защите жителей Донбасса. Таким образом он прокомментировал заявления депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, что на экстренном заседании Совета Федерации 23 апреля могут разрешить использование российских войск на территории Украины.
«Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Надо официально заявить, что мы их (Донецкую и Луганскую республику — прим. ред.) признаем и будем их защищать, включая и военные средства», — подчеркнул Зюганов. Также он назвал сумасшедшими тех, кто развернуть войну на территории Донбасса. Лидер КПРФ уверен, что Украина не в состоянии вести современную войну, пишет «Национальная служба новостей».
Вишневский напомнил, что в 2014 году Совет Федерации единогласно разрешал использовать российские войска на территории Украины. «Не для этого ли срочно собирают верхнюю палату?» — предположил депутат. По данным «Национального индекса тревожностей», одним из главных страхов россиян является обострение вооруженного конфликта на Донбассе.
Подписывайтесь на URA.RU в