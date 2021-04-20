Правительство РФ хочет снизить среднюю ставку по ипотеке до 6,9%

В российском Кабмине обсуждают снижение средней ипотечной ставки. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Средняя ставка по ипотеке в России может поддерживаться субсидиями на уровне 6,9% годовых. Такая возможность обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«На совещании у Марата Хуснуллина в апреле рассматривалось сокращение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам до 6,9% и поддержание этого уровня до 2030 года», — рассказал «Известиям» источник, близкий к Кабмину. Собеседник издания уточнил, что это пока что лишь предложение, никакого решения по данному вопросу еще не принято.

Средняя ставка по ипотеке является главным целевым показателем нацпроекта «Жилье и городская среда». В марте он составил 7,28%, хотя нацпроектом было предусмотрено снижение ставки с 8,7% в 2020 году до 7,9% в 2024 году. Фактическое снижение ставки и стало основанием для пересмотра плана нацпроекта. Еще один источник газеты в Кабмине РФ пояснил, что это возможно при лимите государственных субсидий в размере 3% от общего объема кредитов и колебания ключевой ставки ЦБ РФ в рамках 4,5-6%.