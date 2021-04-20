20 апреля 2021

Правительство РФ хочет снизить среднюю ставку по ипотеке до 6,9%

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В российском Кабмине обсуждают снижение средней ипотечной ставки. Фото:

Средняя ставка по ипотеке в России может поддерживаться субсидиями на уровне 6,9% годовых. Такая возможность обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«На совещании у Марата Хуснуллина в апреле рассматривалось сокращение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам до 6,9% и поддержание этого уровня до 2030 года», — рассказал «Известиям» источник, близкий к Кабмину. Собеседник издания уточнил, что это пока что лишь предложение, никакого решения по данному вопросу еще не принято.

Средняя ставка по ипотеке является главным целевым показателем нацпроекта «Жилье и городская среда». В марте он составил 7,28%, хотя нацпроектом было предусмотрено снижение ставки с 8,7% в 2020 году до 7,9% в 2024 году. Фактическое снижение ставки и стало основанием для пересмотра плана нацпроекта. Еще один источник газеты в Кабмине РФ пояснил, что это возможно при лимите государственных субсидий в размере 3% от общего объема кредитов и колебания ключевой ставки ЦБ РФ в рамках 4,5-6%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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