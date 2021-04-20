20 апреля 2021

Турция придумала, как вернуть российских туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция планирует вернуть российских туристов. Фото:

Стамбул планирует предложить Москве «пандемийную» модель сотрудничества в сфере туризма, которая уже опробована с Германией. Об этом заявил журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Министр уточнил, что запрет на авиасообщение с Турцией Россия поставила не по политическим мотивам, а в связи с эпидемиологической ситуацией в его стране. Однако Стамбул в прошлом году разработал модель сотрудничества с Германией в сфере туризма (в условиях пандемии). И когда ситуация с COVID в Турции улучшится, эту модель правительство страны намерено предложить и России. «Мы отправимся в Россию, чтобы рассказать об этой модели сотрудничества», — цитирует его «Москва24». Помимо представителей МИД Турции, в состав делегации могут войти сотрудники министерства культуры и туризма.

Российские власти объявили о закрытии границы с Турцией 12 апреля из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Полетов не будет до 1 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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