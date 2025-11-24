Сенатор Пушков объяснил, почему СВО закончится в 2026 году

По словам сенатора, спецоперация завершится на условиях РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков высказал предположение о возможном завершении специальной военной операции (СВО) в 2026 году. По его мнению, это прозойдет на условиях России. Заявление сенатора было сделано на лекции для участников программы «Герои Прикамья» в Пермском филиале Президентской академии.

«Считаю, что 2026 год может стать годом окончания СВО на условиях России», — отметил Пушков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

По его словам, результаты недавнего опроса свидетельствуют о том, что 80 % жителей Украины выступают за немедленное заключение мира. Люди осознают, что предстоящая зима будет непростой, поскольку российская армия целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру страны. Кроме того, украинское население недовольно новостями о коррупционном скандале в стране.

«И есть вот этот диссонанс между жертвами, которые должны нести граждане Украины из-за войны, и тем, что руководящие структуры никаких жертв не приносят, наоборот, они набивают все карманы, и мечтают в последний момент убежать», — добавил сенатор.