Сенатор Пушков объяснил, почему СВО закончится в 2026 году
По словам сенатора, спецоперация завершится на условиях РФ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российский сенатор Алексей Пушков высказал предположение о возможном завершении специальной военной операции (СВО) в 2026 году. По его мнению, это прозойдет на условиях России. Заявление сенатора было сделано на лекции для участников программы «Герои Прикамья» в Пермском филиале Президентской академии.
«Считаю, что 2026 год может стать годом окончания СВО на условиях России», — отметил Пушков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
По его словам, результаты недавнего опроса свидетельствуют о том, что 80 % жителей Украины выступают за немедленное заключение мира. Люди осознают, что предстоящая зима будет непростой, поскольку российская армия целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру страны. Кроме того, украинское население недовольно новостями о коррупционном скандале в стране.
«И есть вот этот диссонанс между жертвами, которые должны нести граждане Украины из-за войны, и тем, что руководящие структуры никаких жертв не приносят, наоборот, они набивают все карманы, и мечтают в последний момент убежать», — добавил сенатор.
Ранее Пушков высказал мнение, что ожидания главы Белого дома Дональда Трампа получить благодарность от украинских властей за оказанную помощь необоснованны. Он подчеркнул, что в украинской политической культуре не принято выражать признательность за оказанные услуги. Пушков отметил, что представители киевского режима убеждены в том, что весь мир обязан помогать Украине. Такие взгляды, по словам сенатора, сформировались под влиянием администрации экс-президента США Джо Байдена и руководства Евросоюза. Сенатор также заявил, что Украина демонстрирует готовность только выдвигать требования, но не выражать признательность, пишет RT.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
- Олег24 ноября 2025 15:00Пока Россия поставляет нефть по Дружбе, ничего не закончится.
- Станиславский24 ноября 2025 14:20Хорошо бы он не ошибся...