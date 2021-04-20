Челябинец устроил стрельбу во дворе многоэтажки

Челябинец достал ружье и ранил сам себя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска в пьяном виде устроил разборки со стрельбой во дворе многоэтажного дома на улице Чичерина. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полицейского главка Челябинской области. Источники в силовых структурах рассказали, что в результате стрельбы дебошир себя ранил.

«Заявление зарегистрировано, выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. О случившемся в полицию сообщили очевидцы.

По словам инсайдера, конфликт произошел в 12-м часу ночи. У местного жителя возник конфликт с группой молодых людей. Он достал охотничье ружье и открыл стрельбу. Но ранил сам себя. Пострадавшего доставили в больницу.