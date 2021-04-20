20 апреля 2021
19 апреля 2021

Челябинец устроил стрельбу во дворе многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, оружие, ружье
Челябинец достал ружье и ранил сам себя Фото:

Житель Челябинска в пьяном виде устроил разборки со стрельбой во дворе многоэтажного дома на улице Чичерина. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полицейского главка Челябинской области. Источники в силовых структурах рассказали, что в результате стрельбы дебошир себя ранил.

«Заявление зарегистрировано, выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. О случившемся в полицию сообщили очевидцы.

По словам инсайдера, конфликт произошел в 12-м часу ночи. У местного жителя возник конфликт с группой молодых людей. Он достал охотничье ружье и открыл стрельбу. Но ранил сам себя. Пострадавшего доставили в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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