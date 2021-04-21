В России изменили правила пересдачи на водительские права

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Сдавшие площадку водители освобождаются от демонстрации навыков в городских условиях Фото:

Несмотря на изменение правил сдачи на водительские права, сотрудники ГИБДД не будут проверять навыки вождения в городской среде у водителей-курсантов, успевших сдать «площадку» до 1 апреля. На таких водителей не распространяются новые нормативы сдачи экзаменов.

«ГАИ не будет проверять навыки в „городе“ будущих водителей, которые до 1 апреля успешно сдали „площадку“», — говорится в telegram-канале «Раньше всех». Таким образом, провалившие до 1 апреля «город» курсанты будут пересдавать эту часть экзамена по старым правилам.

С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, курсанты больше не будут сдавать так называемую «площадку» — проверку навыков вождения на автодроме. Вместо нее все элементы автодрома будущих водителей обяжут показывать в городских условиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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