Миронов обвинил правительство РФ в срыве индексации пенсий

Президент РФ Владимир Путин не затронул тему индексации пенсий работающим пенсионерам, поскольку правительство РФ подготовило плохой проект решения этой проблемы, который не устроил российского лидера. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию не сказал об индексации пенсий работающим пенсионерам, не потому что забыл, а потому что кабмин подготовил негодный вариант решения, который его не устроил», — приводит слова Миронова его пресс-служба (документ есть в распоряжении URA.RU). Депутат напомнил, что Путин дважды поручал правительству проработать вопрос с индексацией.
Ранее Сергей Миронов призвал правительство РФ уйти в отставку из-за низких темпов роста пенсионных выплат. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в его ведомстве подготовили ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, передает телеканал 360. Тем временем в Госдуму внесли законопроект, который предполагает возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает VSE42.Ru.
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