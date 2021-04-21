В МВД назвали число участников митинга за Навального в Москве

По данным МВД, на акцию 21 апреля вышли больше людей, чем 23 и 31 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

В несанкционированном митинге в Москве, организованном командой блогера Алексея Навального (осужден по делу о мошенничестве) 21 апреля, принимают участие около 6 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Данные о количестве митингующих полицейскими были собраны по состоянию на 20:30.

«Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка», — добавили в пресс-службе столичного главка. Во время аналогичных митингов 23 января и 31 января МВД приводило меньшие цифры: 4 тысячи и 2 тысячи человек соответственно.

Штаб Навального в Москве пока не приводил точных цифр о числе протестующих, только сообщал «о невероятном количестве людей». Организация «Белый счетчик», занимающаяся подсчетом масштабов массовых мероприятий, сообщила, что не будет сегодня публиковать статистику «во избежание путаницы или манипуляций». Источник URA.RU, сотрудничающий с «Белым счетчиком», оценил численность акции в Москве в 20-25 тысяч человек.

Акция сторонников Алексея Навального в Москве началась в 19:00. Участники требуют освобождения блогера, который отбывает наказание в ИК-2 в Покрове и объявил голодовку. По данным «ОВД-Инфо» на 19:53, в столице были задержаны 18 человек.