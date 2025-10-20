На Украине прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух городах страны
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), прозвучало несколько взрывов в понедельник вечером. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Общественного».
Кроме того, о взрывах также сообщается в Павлограде, который расположен в Днепропетровской области. Иных подробностей украинские СМИ не приводят.
Херсонская область является субъектом Российской Федерации, расположенным в нижнем течении Днепра и имеющим выход к Азовскому и Черному морям. В сентябре 2022 года регион был включен в состав России на основании проведенного референдума. Официальный Киев не признает результаты голосования и продолжает вести обстрелы по данной территории.
По заявлению начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сделанному 30 августа, российским военным удалось установить контроль над 76% территории Херсонской области. При этом часть региона, расположенная на правом берегу Днепра, включая город Херсон, остается под контролем украинской армии. С ноября 2022 года временные административные функции областного центра исполняет город Геническ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.