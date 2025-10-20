На Украине прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух городах страны Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), прозвучало несколько взрывов в понедельник вечером. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Общественного».

Кроме того, о взрывах также сообщается в Павлограде, который расположен в Днепропетровской области. Иных подробностей украинские СМИ не приводят.

Продолжение после рекламы

Херсонская область является субъектом Российской Федерации, расположенным в нижнем течении Днепра и имеющим выход к Азовскому и Черному морям. В сентябре 2022 года регион был включен в состав России на основании проведенного референдума. Официальный Киев не признает результаты голосования и продолжает вести обстрелы по данной территории.