В мире

Украина

На Украине прогремели взрывы

На Украине в Херсоне и Павлограде слышны взрывы
20 октября 2025 в 21:55
Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух городах страны

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), прозвучало несколько взрывов в понедельник вечером. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Общественного».

Кроме того, о взрывах также сообщается в Павлограде, который расположен в Днепропетровской области. Иных подробностей украинские СМИ не приводят.

Херсонская область является субъектом Российской Федерации, расположенным в нижнем течении Днепра и имеющим выход к Азовскому и Черному морям. В сентябре 2022 года регион был включен в состав России на основании проведенного референдума. Официальный Киев не признает результаты голосования и продолжает вести обстрелы по данной территории.

По заявлению начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сделанному 30 августа, российским военным удалось установить контроль над 76% территории Херсонской области. При этом часть региона, расположенная на правом берегу Днепра, включая город Херсон, остается под контролем украинской армии. С ноября 2022 года временные административные функции областного центра исполняет город Геническ.

