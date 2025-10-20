Росгвардейца несколько раз ударил ножом мужчина в Москве

В Москве ранен Росгвардеец Фото: Илья Московец © URA.RU

В Краснопахорском районе Новой Москвы ранили сотрудника Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

«По данным следствия, 19 октября 2025 года в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. В ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении Следственного комитета в telegram-канале. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

На данный момент пострадавший сотрудник Росгвардии госпитализирован в одну из городских больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следователи установили личность нападавшего и проводят комплекс процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить его местонахождение и задержать. В рамках расследования также выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются возможные свидетели и анализируются записи с камер видеонаблюдения района.

