Росгвардейца несколько раз ударил ножом мужчина в Москве
В Москве ранен Росгвардеец
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Краснопахорском районе Новой Москвы ранили сотрудника Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.
«По данным следствия, 19 октября 2025 года в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. В ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении Следственного комитета в telegram-канале. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
На данный момент пострадавший сотрудник Росгвардии госпитализирован в одну из городских больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следователи установили личность нападавшего и проводят комплекс процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить его местонахождение и задержать. В рамках расследования также выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются возможные свидетели и анализируются записи с камер видеонаблюдения района.
Ранее в центре Санкт-Петербурга двое неизвестных напали с ножом на сотрудника полиции во время проверки автомобиля. ЧП произошло возле Дворцовой площади, нападавшие попытались скрыться.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.