Запад ждет от России большого прорыва в энергетике

России предсказали прорыв в сфере энергетики. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ближайшем будущем Россия совершит большой прорыв в технологиях сферы энергетики и будет играть там важную роль. Такую надежду выразила генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон.

«Россия первой запустила человека в космос, и я жду от нее большого прорыва к конгрессу в Санкт-Петербургe [в 2022 году состоится 25-й Мировой энергетический конгресс, главная тема которого — „Энергетика и человечество“]. У России огромный потенциал, огромное количество умных людей — я жду, что она будет играть роль на всех энергетических рубежах и продемонстрирует всему миру, как эффективно взаимодействует с новыми технологиями по части диверсификации энергетики», — рассказала Уилкинсон в интервью «Известиям».

Эксперт подчеркнула, что, хотя нефть и газ будут играть важную роль в мировой экономике еще ближайшие лет десять, уже сейчас многие страны вкладываются в передовые технологии, вроде водородной энергетики. «Вопрос в том, кто предложит недорогие, низкоуглеродные, климатически нейтральные и доступные ресурсы для экспорта», — заключила она.