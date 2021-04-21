21 апреля 2021

Запад ждет от России большого прорыва в энергетике

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие учебного центра СУЭНКО. Тюмень, ток, лэп, энергетика, линии электропередач, электричество, высоковольтные провода
России предсказали прорыв в сфере энергетики. Фото:

В ближайшем будущем Россия совершит большой прорыв в технологиях сферы энергетики и будет играть там важную роль. Такую надежду выразила генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон.

«Россия первой запустила человека в космос, и я жду от нее большого прорыва к конгрессу в Санкт-Петербургe [в 2022 году состоится 25-й Мировой энергетический конгресс, главная тема которого — „Энергетика и человечество“]. У России огромный потенциал, огромное количество умных людей — я жду, что она будет играть роль на всех энергетических рубежах и продемонстрирует всему миру, как эффективно взаимодействует с новыми технологиями по части диверсификации энергетики», — рассказала Уилкинсон в интервью «Известиям».

Эксперт подчеркнула, что, хотя нефть и газ будут играть важную роль в мировой экономике еще ближайшие лет десять, уже сейчас многие страны вкладываются в передовые технологии, вроде водородной энергетики. «Вопрос в том, кто предложит недорогие, низкоуглеродные, климатически нейтральные и доступные ресурсы для экспорта», — заключила она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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