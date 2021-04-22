Вкладчикам «Нейвы» назвали банк, который вернет им деньги

Клиентам «Нейвы» начнут возвращать вклады с 26 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отзывы лицензий у банков

Вкладчики банка «Нейва», у которого ЦБ отозвал лицензию, будут возвращать свои деньги через банк «Открытие». Он выбран в качестве банка-агента. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Банк „ФК Открытие“ стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка „Нейва“, в отношении которого 16 апреля 2021 года наступил страховой случай», — рассказали в пресс-службе АСВ. Агентство задействует сеть из 22 структурных подразделений «Открытия», основная часть которой задействована в Свердловской области.

Чтобы получить страховое возмещение, вкладчикам нужно будет прийти в банк-агент с паспортом и заполнить заявление. Выплаты начнутся с 26 апреля. По оценкам АСВ, этот процесс займет минимум год.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы «Нейвы», на защиту точек выезжала Росгвардия. Председатель правления банка Константин Левушкин связал отзыв лицензии с новыми санкциями США против РФ.