Кремль: как Россия и Беларусь ответят на покушение на Лукашенко

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
22 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Москве Фото:

Ситуация с покушением на президента Беларуси Александра Лукашенко не повлияет на темпы интеграционных процессов республики и России, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, двум странам предстоит привыкнуть жить в условиях постоянных угроз и развивать сотрудничество в борьбе с иностранным вмешательством.

«Не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках Союзного государства — это одно, а внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела страны — это другая реальность, в которой нам жить еще долго, и к которой надо привыкать. И сотрудничество в области противодействия этим угрозам очень важно», — сказал Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 апреля в Москве начнутся в 17:00. Главы государств обменяются мнениями о раскрытых «диверсионных планах в отношении Белоруссии».

Ранее российские и белорусские спецслужбы сообщили о том, что в республике планировался госпереворот 9 мая и устранение президента страны Александра Лукашенко. В попытке покушения были обвинены юрист Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и политолог Александр Федут, им теперь грозит 12 лет тюрьмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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