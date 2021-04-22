Кремль: как Россия и Беларусь ответят на покушение на Лукашенко

22 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Москве Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Ситуация с покушением на президента Беларуси Александра Лукашенко не повлияет на темпы интеграционных процессов республики и России, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, двум странам предстоит привыкнуть жить в условиях постоянных угроз и развивать сотрудничество в борьбе с иностранным вмешательством.

«Не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках Союзного государства — это одно, а внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела страны — это другая реальность, в которой нам жить еще долго, и к которой надо привыкать. И сотрудничество в области противодействия этим угрозам очень важно», — сказал Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 апреля в Москве начнутся в 17:00. Главы государств обменяются мнениями о раскрытых «диверсионных планах в отношении Белоруссии».

Ранее российские и белорусские спецслужбы сообщили о том, что в республике планировался госпереворот 9 мая и устранение президента страны Александра Лукашенко. В попытке покушения были обвинены юрист Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и политолог Александр Федут, им теперь грозит 12 лет тюрьмы.