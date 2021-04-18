Обвиняемым в покушении на Лукашенко грозит 12 лет тюрьмы

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В Белоруссии планировался госпереворот 9 мая Фото:

Задержанным по делу о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и военного переворота грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

«Санкция части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет», — передает РИА «Новости». Бычек отметил, что подобных дел в истории Белоруссии еще не было.

Юрист Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и политолог Александр Федута были задержаны КГБ Беларуси в Москве несколько дней назад. Их обвинили в подготовке покушения на Лукашенко и попытке госпереворота. По словам главы отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, Зенкович связан со спецслужбами США и занимался вербовкой белорусских военных. Позднее политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что предполагаемое покушение было выдумано властями страны как повод для предоставления Лукашенко большей защиты в будущем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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