21 апреля 2021

Лукашенко летит в Россию на переговоры с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко Александр, лукашенко александр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву. Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует 22 апреля провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в России. Об этом сообщили в пресс-службе главы Белоруссии.

«В ходе переговоров, запланированных на 22 апреля, президенты планируют обсудить совместное реагирование Минска и Москвы на актуальные вызовы и угрозы, а также шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения между странами», — сообщает РИА «Новости». Агентство уточняет, что визит Лукашенко в РФ приурочен к недавним событиям, связанным с покушением на него и попыткой государственного переворота в Минске.

Ранее сообщалось, что 9 мая заговорщики планировали убийство Лукашенко у захват власти в Белоруссии. Белорусское КГБ обратилось за помощью к ФСБ РФ. Российская спецслужба оказала необходимую помощь и предоставила общественности доказательства заговора. Позже Путин рассказал дополнительно некоторые подробности готовящегося переворота и роли в нем стран Запада.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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