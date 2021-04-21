Лукашенко летит в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует 22 апреля провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в России. Об этом сообщили в пресс-службе главы Белоруссии.
«В ходе переговоров, запланированных на 22 апреля, президенты планируют обсудить совместное реагирование Минска и Москвы на актуальные вызовы и угрозы, а также шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения между странами», — сообщает РИА «Новости». Агентство уточняет, что визит Лукашенко в РФ приурочен к недавним событиям, связанным с покушением на него и попыткой государственного переворота в Минске.
Ранее сообщалось, что 9 мая заговорщики планировали убийство Лукашенко у захват власти в Белоруссии. Белорусское КГБ обратилось за помощью к ФСБ РФ. Российская спецслужба оказала необходимую помощь и предоставила общественности доказательства заговора. Позже Путин рассказал дополнительно некоторые подробности готовящегося переворота и роли в нем стран Запада.
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