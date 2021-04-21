В ХМАО перекрыли крупный канал сбыта «аптечных наркотиков»

В ХМАО обнаружили крупную партию сильнодействующих веществ ОМВД России по Сургутскому району

В Сургутском районе силовики задержали двух торговцев сильнодействующими веществами, которые продаются в аптеках только по назначению врача. При обыске сотрудники полиции нашли одну из крупнейших партий веществ в этом году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО.

«На территории Сургутского района была пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным сбытом сильнодействующих веществ. Всего у злоумышленников было изъято более 7 тысяч капсул и порядка 140 флаконов общей массой более 3,6 кг», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Один из задержанных признался, что приехал из Москвы и организовал в ХМАО интернет-магазин, после чего пригласил напарника из Республики Башкортостан. По данным силовиков, задержанные также могут быть причастны и к торговле наркотиками. На данный момент им грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО будут судить членов ОПГ за распространение наркотиков. Трое человек из Иркутска организовали преступную группировку (ОПГ), которая занималась сбытом наркотиков. Они раскладывали закладки в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе.