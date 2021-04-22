Гимн России на Олимпиаде заменят на концерт Чайковского

Международный олимпийский комитет утвердил альтернативную гимну России музыкальную композицию для предстоящих в Токио Олимпийских игр. Российские спортсмены примут участие в международных соревнованиях под фрагмент из первого концерта российского композитора Петра Чайковского.
«Международный олимпийский комитет утвердил фрагмент из 1-го концерта Чайковского в качестве замены гимна России», — пишет РИА «Новости». Сообщается также, что помимо Токио, музыкальный фрагмент будет использован и на Олимпиаде в Пекине.
Ранее произведение Петра Чайковского в качестве альтернативы российскому гимну на Олимпиаде утвердили в Минспорта РФ. Ранее этот фрагмент уже звучал вместо гимна при награждении россиян на чемпионате мира по конькобежному спорту.
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