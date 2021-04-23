WarGonzo: Донбасс обстреливают из крупнокалиберных пушек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Въезд в город, взорванный мост, блоки на улицах. Горловка., горловка, взорванный мост
Город обстреливает артиллерия и минометы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Город Горловка, расположенный на территории ДНР, подвергся обстрелу из крупнокалиберного оружия. Об этом сообщил журналист Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.

«Горловка с самого утра подвергается жесткому обстрелу ВСУ из ствольной артиллерий калибром 152-мм», — пишет Пегов со ссылкой на собственные источники. Согласно его данным, также ведется минометный огонь.

На момент публикации новости, URA.RU не удалось подтвердить данное сообщение. Пресс-секретарь военного командования ДНР и начальник пресс-службы армии ДНР не ответили на звонки корреспондента.

В ночь на 22 апреля сообщалось об обстреле окрестностей Донецка и Горловки из минометов, пишет RT. Со своей стороны бойцы Донбасса не отвечали огнем на провокации, несмотря на потери, передает «Царьград». Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в использовании оружия, которое запрещено минскими соглашениями.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...