WarGonzo: Донбасс обстреливают из крупнокалиберных пушек

Город обстреливает артиллерия и минометы (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Город Горловка, расположенный на территории ДНР, подвергся обстрелу из крупнокалиберного оружия. Об этом сообщил журналист Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.

«Горловка с самого утра подвергается жесткому обстрелу ВСУ из ствольной артиллерий калибром 152-мм», — пишет Пегов со ссылкой на собственные источники. Согласно его данным, также ведется минометный огонь.

На момент публикации новости, URA.RU не удалось подтвердить данное сообщение. Пресс-секретарь военного командования ДНР и начальник пресс-службы армии ДНР не ответили на звонки корреспондента.

В ночь на 22 апреля сообщалось об обстреле окрестностей Донецка и Горловки из минометов, пишет RT. Со своей стороны бойцы Донбасса не отвечали огнем на провокации, несмотря на потери, передает « Царьград ». Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в использовании оружия, которое запрещено минскими соглашениями.