В ЯНАО депутат предложила семьям переселяться в бараки

Власти оценивают стоимость квадратного метра в аварийном доме в 60 тыс. рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Председатель салехардского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту (ЯНАО) Лариса Цупикова предложила многодетным семьям переселяться из аварийного ветхого дома в «деревяшки», если им не хватает выплаченной властями суммы на другое жилье. Такую версию событий сообщила URA.RU жительница дома по адресу улица Зои Космодемьянской, 31 Марина Филиппова.

Жители аварийных домов просили депутатов гордумы Ларису Цупикову и Дениса Теленкова обсудить эту проблему с губернатором Дмитрием Артюховым, поскольку многие семьи оказались в бедственном положении из-за программы по сносу ветхого жилья. Но депутаты нашли другой выход. «Лариса Цупикова предложила такой вариант решения проблемы: многодетным семьям, проживающим в аварийных домах, переселяться в деревянное жилье, которое соответствует выплаченной сумме», — рассказала агентству Марина Филиппова.

Северянка отметила, что таким образом власти не решают проблему. «Ну, снесут вашу „деревяшку“, пойдете и купите другую „деревяшку“», — процитировала женщина слова Марины Цупиковой. «Нам теперь с детьми мотаться из одной „деревяшки“ в другую, пока их всех не снесут в городе?», — сказала Марина Филиппова во время телефонного разговора с журналистом.

Получить комментарий Ларисы Цупиковой не удалось. Депутат отказалась от комментария.

Ранее URA.RU сообщало, что жильцы аварийных домов ЯНАО пожаловались, что их выселяют на улицу. Жители рассказывают, что жилья для расселения в городе нет, поэтому власти компенсируют стоимость авариных домов, но на эту сумму в Салехарде ничего не купить.