Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта

Авиасообщение между российскими городами и египетские курортами полностью восстановят Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Президенты РФ Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и Россией. Об этом сообщили в канцелярии президента Египта.

«Достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха», — приводит цитату из сообщения представителя египетского лидера Бассама Рада РИА «Новости». Он подчеркнул, что страны успешно взаимодействуют в сфере туризма, добавив, что египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям.

Россия приостановила авиасообщение между российскими городами и египетскими курортам в конце 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В результате трагедии погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа, катастрофу позже квалифицировали как теракт — на борту самолета была установлена бомба. В октябре 2020 года Владимир Путин Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о восстановлении регулярного сообщения в полном объеме, пишет агентство Nation News.