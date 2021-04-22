В думе ХМАО самыми бедными депутатами оказались оппозиционеры

Депутаты из думы ХМАО раскрыли доходы за 2020 год Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Представители фракции ЛДПР Андрей Миляев и Евгений Данников оказались самыми бедными депутатами думы ХМАО. Третью строчку рейтинга занимает беспартийный Руслан Проводников. Об этом свидетельствуют данные о доходах, опубликованные на сайте окружного парламента.

Скромнее всех в югорском парламенте зарабатывает Андрей Миляев — его доход за 2020 год составил 750 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом заработок стал меньше еще на 20 тысяч рублей. Зато у жены Миляева резко улучшилось финансовое благосостояние. В 2020 году она заработала 1,14 млн рублей, а в 2019 году сидела на финансовом обеспечении мужа. А вот ситуация с недвижимостью в семье Миляевых не изменилась. Они владеют квартирой площадью почти в 60 кв. м. А жена парламентария является собственником железнодорожного тупика. В автопарке югорского либерал-демократа находится джип Toyota Land Cruiser 200.

Доход другого представителя фракции ЛДПР в думе ХМАО Евгения Данникова в 2020 году составил 1,93 млн рублей. Это на 50 тысяч рублей меньше, чем в 2019 году. Из недвижимости у парламентария имеется квартира площадью 62,1 кв. м. Транспортных средств у Данникова в собственности нет.

На третьем месте рейтинга самых бедных депутатов думы ХМАО находится экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников. Его доход за 2020 год составил 2,45 млн рублей, что на 100 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Зато жена парламентария в 2020 году заработало на 1,5 млн рублей меньше, чем прежде — всего 177 тысяч рублей. У депутата в собственности по-прежнему находятся две квартиры и гараж. Передвигаться Проводников предпочитает на Chevrolet Camaro.

Ранее URA.RU сообщало, что доходы опубликовали депутаты Госдумы от ХМАО. Судя по налоговой декларации трое из четырех югорских парламентариев стали меньше зарабатывать во время пандемии коронавируса.