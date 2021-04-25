Свердловчане выстроились в очередь за деньгами на благоустройство

Деньги потратят на благоустройство территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области 26 апреля началось голосование за проекты по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Жители региона проявляют большую активность по сравнению с другими субъектами федерации, в работе сайта периодически отмечаются сбои.

К 15:00 26 апреля за проекты благоустройства территорий в Свердловской области проголосовалb около 17 тысяч человек. Это намного больше, чем в других регионах. Так, в Курганской области к этому моменту отдали голоса 312 человек, на Ямале — около четырех тысяч, в Ленинградской области — 149 проголосовавших. Выбрать понравившийся проект благоустройства одной из территорий можно с помощью записи на портале Госуслуг или с помощью сотового телефона.

«Голосовать заставляют бюджетников, говорят, что это едва ли не важнее праймериз, а на сайте постоянно сбои», — сообщил источник агентства. Однако координатор проекта в Свердловской области Валентин Лаппо заявил URA.RU, что праймериз «Единой России» и голосование за проекты никак не связаны. «Голосование совершенно по другому поводу и в другом месте», — подчеркнул он.

Согласно документации проекта, на благоустройство в Свердловской области в 2021 году предполагается потратить более 11 млрд рублей. В том числе 1,9 млрд рублей из федерального бюджета и 10 млрд из внебюджетных источников.