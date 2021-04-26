Россиянам разрешили летать на Кипр без теста на COVID. Условие

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Россияне смогут летать на Кипр без ограничений, поставив перед этим вакцину от COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Кипр с 10 мая открывает границу для людей, привитых российской вакциной «Спутник V». Им не потребуется тест на наличие инфекции. Об этом сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

«Кипр будет принимать без ограничений туристов с прививкой от коронавируса, в том числе „Спутник V“», — цитирует Пердиоса «РИА Новости». Отсутствие одобрения российской вакцины властями Евросоюза, по словам чиновника, не имеет значения, так как Кипр и Россия ведут переговоры, позволяющие одобрять вакцины для туристических целей.

Ранее вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин называл Кипр альтернативой Турции. По его словам, отдых там обойдется в такую же сумму. Кроме того, вскоре для россиян могут открыться курорты Египта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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