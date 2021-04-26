Полиция раскрыла причину давнего убийства вора в законе в Сочи

Полиция Сочи назвала виновным в убийстве Сергея Чхетиани Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Вор в законе Тенгиз Пицундский (Гавашелишвили), убитый в Сочи в 2001 году, был застрелен криминальным авторитетом Сергеем Чхетиани по прозвищу Чхет. Причиной убийства стала начинавшаяся вражда. К таким выводам пришли в МВД.

«Преступление совершил Чхетиани. Начавшаяся вражда закончилась расстрелом. Причиной убийства стало словесное оскорбление семьи Сергея Чхетиани», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на полицию. Отмечается, что до конфликта два авторитета оказывали ключевое влияние на криминальный мир Сочи и вместе контролировали его.

После убийства «коллеги» Чхетиани начал задабривать семью Гавашелишвили, желая загладить вину. Однако в 2003 году Чхет также был убит, так как содеянное им в криминальном мире карается смертью.

Гавашелишвили был убит 20 лет назад возле гостиницы «Жемчужина» в Сочи. Его тело с тремя огнестрельными ранениями нашли на пляже.

Ранее конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский заявил, что противостояние воров в законе в России подошло к концу. Последним аккордом, по его мнению, стало убийство вора Альберта Рыжего.