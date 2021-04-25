В отдаленные тюменские поселения начнут летать самолеты

Авиарейсы в отдаленные поселения тюменского Заболотья будут возобновлены в три этапа: с 11 мая — в Лайтамаке, с 12 мая — в Тахтагуле и Чебурге, а с 3 июня самолеты начнут летать в Янгутум. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы Тобольского района.
«Движение пассажирских самолетов в Лайтамак откроется 11 мая, в Чебургу и Тахтагул — 12 мая, сообщение с Янгутумом начнется 3 июня. Расписание рейсов утверждено. Воздушное судно Ан-2 будет перевозить пассажиров до 15 ноября», — уточнили в пресс-службе главы Тобольского района.
Там добавили, что с 1 мая возобновляется сезонное авиасообщение Ачирского поселения с «большой землей». Властями был пересмотрен график полетов, поэтому сезон авиаперевозок в тюменском Заболотье начался на месяц раньше обычного.
Ранее URA.RU писало о том, что для жителей тюменского Заболотья подняли тарифы на услуги вертолетных перевозок. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Моор. Это единственный транспорт, которым сельчане могут добраться до «большой земли».
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