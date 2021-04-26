Певица Полина Гагарина на концерте в Челябинске вывихнула плечо. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полина Гагарина на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, гагарина полина
Звезда продолжила концерт, несмотря на травму Фото:

Певица Полина Гагарина вывихнуло плечо, когда давала концерт в Челябинске. Видео с инцидентом выложили фанаты на ее официальной странице во «ВКонтакте».

«У артистки на сцене произошел вывих плеча, но она вернулась, допела песню и блестяще отработала концерт», — подписали видео зрители. Артистке на помощь пришла команда из-за кулис.

URA.RU пыталось связаться с Гагариной и ее представителями. Комментарии получить не удалось — телефон певицы выключен, а концертный директор бросил трубку.

Этот концерт должен был состояться еще 2 декабря 2020 года. Тогда организаторы, обсудив этот вопрос с властями региона, перенесли его на весну.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...