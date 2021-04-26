Звезда продолжила концерт, несмотря на травму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Полина Гагарина вывихнуло плечо, когда давала концерт в Челябинске. Видео с инцидентом выложили фанаты на ее официальной странице во «ВКонтакте».

«У артистки на сцене произошел вывих плеча, но она вернулась, допела песню и блестяще отработала концерт», — подписали видео зрители. Артистке на помощь пришла команда из-за кулис.

URA.RU пыталось связаться с Гагариной и ее представителями. Комментарии получить не удалось — телефон певицы выключен, а концертный директор бросил трубку.

Этот концерт должен был состояться еще 2 декабря 2020 года. Тогда организаторы, обсудив этот вопрос с властями региона, перенесли его на весну.