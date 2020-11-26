В Челябинске отменили концерт Полины Гагариной

Концерт Полины Гагариной перенесен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Концерт Полины Гагариной в Челябинске, намеченный на 2 декабря, перенесен на весну. Об этом 27 ноября заявили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«По совместному решению организаторов тура Полины Гагариной и властей региона сольный концерт артистки, который был запланирован на 2 декабря в Ледовой арене „Трактор“, переносится на весну 2021 года. Новую дату концерта организаторы сообщат позже, как будут достигнуты договоренности», — уточнили в правительстве области.

В пресс-службе добавили, что все ранее приобретенные билеты будут действительны. Также будет возможен возврат денежных средств.

Несколько дней назад был отменен концерт Гагариной в Екатеринбурге, намеченный на 29 ноября. Организаторы предложили свердловчанам приехать на концерт в Челябинск. В Ледовой арене «Трактор» сообщили, что готовы отменить шоу за три дня до планируемой даты, если организаторы не предоставят в правительство региона все необходимые документы.