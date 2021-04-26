26 апреля 2021
25 апреля 2021

В Кургане закрыли кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище Рябково. Курган, вход закрыт, кладбище
В Кургане временно нельзя посещать кладбища Фото:

На городских общественных территориях Кургана проводится акарицидная (противоклещевая) обработка. В этой связи кладбища, парки и скверы временно закрыли и не рекомендуют посещать. Информация размещена на сайте мэрии Кургана.

Городские кладбища начали обрабатывать 26 апреля. «После проведения акарицидной обработки подрядчик размещает информационные объявления о выполненных работах с указанием даты с просьбой ограничить посещение объектов в течение трех дней после обработки», — говорится в сообщении администрации города.

Противоклещевая обработка уже проведена на территории городского сада, в скверах в микрорайонах Тополя и Керамзитный. Также обработана территория около Мемориального комплекса воинам 32-го лыжного полка.

По данным областного Роспотребнадзора, на 23 апреля в медорганизации области из-за укусов клещами обратились 119 человек, в том числе 54 ребенка. В Курганской области привито против клещевого вирусного энцефалита 18 072 человека, в том числе 10 943 ребенка. Санитарные врачи напоминают, что прививаться можно круглый год. Прививки предпочтительнее начинать заблаговременно (осенью) с интервалом 3-7 месяцев между первыми прививками. Ревакцинацию делают через год после второй прививки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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