Врач рассказал о вреде фруктов

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Свежие или кислые фрукты нарушают кислотность эмали зубов, что приводит к ее разрушению Фото:

Частое употребление свежих или кислых фруктов, соков и фрешов может привести к проблемам с эмалью зубов и даже ее потере. Об этом предупредил врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«Длительное и постоянное употребление соков и кислых продуктов опасно. Постоянное воздействие на зубы органических кислот приводит к истончению эмали и даже к ее потери. Как правило, это области шеек зубов. Но если не перебарщивать каждый день — съедать одно яблоко или один апельсин, то тогда вреда не будет», — рассказал врач «Ридусу».

По словам Антипенко, вещества, которые содержатся в слюне человека, способны восстанавливать непроницаемость эмали и ее чувствительность. Но если злоупотреблять кислыми фруктами или соками, баланс между разрушением и восстановлением будет нарушен. Стоматолог подчеркнул, высокая чувствительность зубов корректируется снижением количества употребляемых фруктов. При этом скорость восстановления кислотности эмали у людей отличается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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