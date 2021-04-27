27 апреля 2021

Зюганов раскрыл, как «Единая Россия» обманула россиян

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Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, зюганов геннадий
Зюганов заявил, что ЕР не выполнила свои обещания Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» не выполнила своих обещаний, которые давала в 2016 году. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, в 2016 года «Единая Россия» обещала гражданам справедливый суд, свободное развитие предпринимательства, эффективность и прозрачность госзакупок, экономику роста и благосостояния, крепкий бюджет и низкую инфляцию. Кроме того, он отметил, что в предвыборной программе партии говорились об укреплении рубля, справедливых налогах, поддержке малого и среднего бизнеса, а также о намерении сделать доступную для всех медицину и жилье.

«И что из всего этого выполнено? Сделали все наоборот! Это, на мой взгляд, как раз то, чего призывал не делать президент — давать „невыполнимые обещания“. А ведь сейчас та же самая партия вновь пойдет на выборы и опять будет пудрить мозги избирателям», — написал Зюганов в своем telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин попросил политиков быть ответственнее и не раскачивать ситуацию внутри страны с помощью обмана и невыполненных обещаний. Он отметил, что что до сих пор приходится «расхлебываться» с некоторыми обещаниями, данными в девяностые.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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