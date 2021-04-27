Путин отчитал политиков за невыполненные обещания

Владимир Путин выступил на Совете законодателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин попросил политиков быть ответственнее и не раскачивать ситуацию внутри страны с помощью обмана и невыполненных обещаний. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании.

«Обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри — вот что это означает. Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в девяностые», — сказал Путин. Он отметил, что до сих пор приходится «расхлебываться» с некоторыми обещаниями, данными в то время. Российский лидер призвал быть ответственными и честными.

По традиции в день российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ. Там обсудили реализацию послания президента к Федеральному собранию и вопросы пандемии, пишут «Невские новости». На этой встрече Путин сообщил, что меры поддержки семей в стране будут только развиваться. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о том, что родители смогут воспользоваться программой по возврату половины стоимости путевок в детские лагеря с 20 мая.