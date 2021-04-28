Роспотребнадзор ответил на информацию о третьей волне COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции в городской больнице №1. Челябинск, ампула, укол, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, пузырек, доза, коронавирус, прививка от ковид
В России нет новой волны заболеваемости коронавирусом, но наблюдается небольшой подъем Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России не начиналась третья волна коронавируса, хоть и наблюдается небольшой подъем заболеваемости. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и, чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический», — объяснил Покровский в интервью радио «Говорит Москва». Он также назвал причину роста заболеваемости — недостаток иммунной прослойки у населения. Это объясняется тем, что не все россияне успели переболеть или привиться на данный момент.

Также на приросте больных сказались недостаточные темпы вакцинации и отказ россиян от ношения масок. Смягчать противоэпидемические меры все еще рано, подчеркнул Покровский.

Ранее американское издание Bloomberg заявило, что в России началась третья волна коронавируса. При этом российский премьер-министр Михаил Мишустин уверяет, что самый острый период пандемии страна уже прошла, пишет RT. За сутки 28 апреля прирост больных в РФ составил всего 7 848 человек, уточняют «Дни.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...