Роспотребнадзор ответил на информацию о третьей волне COVID

В России нет новой волны заболеваемости коронавирусом, но наблюдается небольшой подъем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России не начиналась третья волна коронавируса, хоть и наблюдается небольшой подъем заболеваемости. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и, чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический», — объяснил Покровский в интервью радио «Говорит Москва». Он также назвал причину роста заболеваемости — недостаток иммунной прослойки у населения. Это объясняется тем, что не все россияне успели переболеть или привиться на данный момент.

Также на приросте больных сказались недостаточные темпы вакцинации и отказ россиян от ношения масок. Смягчать противоэпидемические меры все еще рано, подчеркнул Покровский.

Ранее американское издание Bloomberg заявило, что в России началась третья волна коронавируса. При этом российский премьер-министр Михаил Мишустин уверяет, что самый острый период пандемии страна уже прошла, пишет RT. За сутки 28 апреля прирост больных в РФ составил всего 7 848 человек, уточняют «Дни.ру».