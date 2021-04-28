Bloomberg: в России началась третья волна коронавируса

Американские журналисты считают, что в России один из самых высоких уровней смертности в мире Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России растет, началась третья волна COVID-19. Это следует из неофициальной статистики правительства, пишет Bloomberg.

«Неофициальная правительственная статистика показывает, что началась третья волна», — пишет агентство со ссылкой на двух чиновников. По данным издания, в РФ один из самых высоких уровней смертности в мире.

Правительство борется с ростом заболеваемости частичными ограничениями, например, запретом поездок в Турцию и введением длинных выходных в мае. Однако на появлении третьей волны сказываются еще и низкие темпы вакцинации в России, отметили американские журналисты.

Тем не менее официально заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться. Так, 28 апреля в стране зарегистрировано всего 7848 новых больных, пишет « Утро.ру ». Ранее врач объяснил, что делать, чтобы не допустить появления новой волны коронавируса.