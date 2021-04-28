Bloomberg: в России началась третья волна коронавируса

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Жители столицы в режиме пандемии. Москва, маска, человек, прохожий, человек в маске, беда, коронавирус, прохожий в маске, ковид, пандемия коронавируса, пандемия
Американские журналисты считают, что в России один из самых высоких уровней смертности в мире Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России растет, началась третья волна COVID-19. Это следует из неофициальной статистики правительства, пишет Bloomberg.

«Неофициальная правительственная статистика показывает, что началась третья волна», — пишет агентство со ссылкой на двух чиновников. По данным издания, в РФ один из самых высоких уровней смертности в мире.

Правительство борется с ростом заболеваемости частичными ограничениями, например, запретом поездок в Турцию и введением длинных выходных в мае. Однако на появлении третьей волны сказываются еще и низкие темпы вакцинации в России, отметили американские журналисты.

Тем не менее официально заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться. Так, 28 апреля в стране зарегистрировано всего 7848 новых больных, пишет «Утро.ру». Ранее врач объяснил, что делать, чтобы не допустить появления новой волны коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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