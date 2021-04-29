Пушков ответил болгарам, предрекшим разгром России от НАТО

Член Совета федерации от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал граждан Болгарии, предрекших России проигрыш в случае войны с НАТО. Мнением Пушком поделился в Twitter.
До этого в сети появились материалы, посвященные отношениям РФ и Украины. Комментируя публикацию, болгарские комментаторы писали, что НАТО «сотрет Россию с карты прежде, чем она поймет, куда запускать ракеты».
«Недалекие рассуждения. Удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то относили Болгарию к „цивилизованному миру“ во главе с [лидером Третьего рейха Адольфом] Гитлером», — написал Пушков в Twitter. Пушков напомнил, что во Время второй мировой войны Болгария сотрудничала с Германией.
Ранее Пушков комментировал слова пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки о стремлении США снизить градус напряженности в отношениях с Москвой, передает «Национальная служба новостей». Сенатор посчитал, что слова Псаки не совместимы с действиями США по размещению военного контингента в соседних с РФ странах.
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