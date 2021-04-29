29 апреля 2021

Пушков ответил болгарам, предрекшим разгром России от НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков посчитал комментарии пользователей недалекими Фото:

Член Совета федерации от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал граждан Болгарии, предрекших России проигрыш в случае войны с НАТО. Мнением Пушком поделился в Twitter.

До этого в сети появились материалы, посвященные отношениям РФ и Украины. Комментируя публикацию, болгарские комментаторы писали, что НАТО «сотрет Россию с карты прежде, чем она поймет, куда запускать ракеты».

«Недалекие рассуждения. Удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то относили Болгарию к „цивилизованному миру“ во главе с [лидером Третьего рейха Адольфом] Гитлером», — написал Пушков в Twitter. Пушков напомнил, что во Время второй мировой войны Болгария сотрудничала с Германией.

Ранее Пушков комментировал слова пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки о стремлении США снизить градус напряженности в отношениях с Москвой, передает «Национальная служба новостей». Сенатор посчитал, что слова Псаки не совместимы с действиями США по размещению военного контингента в соседних с РФ странах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...