Что изменится в жизни россиян с 1 мая. Пенсионеры выйдут на работу, родители получат деньги

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Похороны. Тюмень, люди в масках, цветы, пенсионеры
Работодатели могут вернуть пенсионеров на работу Фото:

С 1 мая пенсионеры смогут выйти на работу, на портале Госуслуг можно будет купить машину, а позднее родители смогут получить кэшбек за детский лагерь. Об этих и других изменениях сообщили в Госдуме РФ.

  • Дистанционная работа для пенсионеров с 1 мая не будет обязательной. «Работодателям рекомендовано в приоритетном порядке переводить работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу», — говорится на сайте Госдумы;
  • Портал Госуслуг станет для россиян доступнее. Функционал портала будет доступен и в других информационных системах, например, МФЦ;
  • На портале Госуслуг появится сервис продажи и покупки автомобилей. Благодаря этому сервису сведения о смене собственника будут автоматически отправляться в ГИБДД;
  • Кондукторов и водителей общественного транспорта будут штрафовать за высадку детей-безбилетников. Размер штрафа для водителя составит пять тысяч рублей, а для кондуктора или контролера — до 30 тысяч;
  • Штрафы также увеличатся и для водителей автомобилей. За нарушение правил проезда через железнодорожные пути придется заплатить пять тысяч, что в пять раз больше предыдущей суммы;
  • Также с 1 мая государство установит меры по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов. Это обеспечит их непрерывную работу и минимизирует негативные последствия для клиентов фондов;
  • Позднее, с 20 мая, стартует система кэшбека за детские лагеря. Родители смогут вернуть 50% стоимости поездки детей в оздоровительные лагеря при оплате картой «Мир»;
  • А с 21 мая упрощается получение налоговых вычетов. Для получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов будет достаточно подать заявление в «личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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