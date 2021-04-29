В Курганской области чиновница не захотела объясняться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Петухово (Курганская область) руководитель территориального Роспотребнадзора Елена Дроздецкая убежала от сотрудников полиции. Но ушла не далеко — до служебного автомобиля, обещая прийти в отдел полиции потом. Видео инцидента URA.RU предоставил правозащитник Александр Андрюков.

Участник событий пояснил, что представители правоохранительных органов прибыли в кабинет чиновницы по вызову предпринимателей. Бизнесмены просят проверить, по какой причине Дроздецкая не возвращает изъятые товары. Однако беседовать с полицейскими женщина не стала. Объяснила, что ей срочно надо на совещание в администрацию района. «Куда вы бежите, Елена Ивановна. Я прошу вас принять меры и задержать», — говорит на видео правозащитник, догоняющий вместе с полицейским женщину.

Чиновница села в служебный автомобиль. Сотруднику полиции она пообещала явиться сразу же после совещания и дать все пояснения.

Со слова правозащитника, поводом для обращения стала ситуация с отказом Дроздецкой вернуть предпринимателю изъятые товары — одежду (11 513 шт.). В январе на границе груз был задержан. Сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении. Суд постановил оштрафовать компанию без конфискации изъятого (копия решения есть в ред.). Организация штраф заплатила, решение вступило в силу, однако возвращать товар ревизоры отказываются, ссылаясь, что они не согласны с решением суда.

«Они имеют право оспаривать решение сколько им угодно, но оно уже вступило в силу, так что обязаны исполнить», — поделился правозащитник.

Узнать оперативно позицию областного Роспотребнадзора в данной ситуации URA.RU не удалось. В ведомство направлен запрос. Дроздецкая на звонок URA.RU не ответила.