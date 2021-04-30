Путину предложили площадку для переговоров с Байденом

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Себастьян Курц заявил, что Владимир Путин может провести международную встречу в Австрии Фото:

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с главой США Джо Байденом в Вене. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«[Курц] предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Кремля. Канцлер отметил, что встреча может пройти в Австрии, если главы России и США запланируют возможную встречу.

Президенты России и США провели 13 апреля разговор по телефону. Как утверждают в пресс-службе Белого дома, Байден предложил провести российско-американский саммит в третьей стране в ближайшие месяцы. По словам главы администрации США, встреча может пройти летом в Европе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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