Путину предложили площадку для переговоров с Байденом

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с главой США Джо Байденом в Вене. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«[Курц] предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Кремля. Канцлер отметил, что встреча может пройти в Австрии, если главы России и США запланируют возможную встречу.
Президенты России и США провели 13 апреля разговор по телефону. Как утверждают в пресс-службе Белого дома, Байден предложил провести российско-американский саммит в третьей стране в ближайшие месяцы. По словам главы администрации США, встреча может пройти летом в Европе.
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