Захарова после скандала с визами обвинила США в неумении работать

Мария Захарова прокомментировала ситуацию об отмене американских виз для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что американские консульства и дипслужбы не умеют работать. Пост опубликован в telegram-канале МИД после запроса URA.RU в ведомство о новых санкциях со стороны США — о приостановлении выдачи виз россиянам.

«На первый взгляд, объявленное Посольством США решение ограничить с 12 мая оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение „местного персонала“. Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать», — подчеркнула Захарова.

Спикер добавила, что, несмотря на введенные РФ меры, Вашингтону ничего не препятствует к доукомплектованию штата посольства в Москве. «Без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами. Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший „дефицит“ и возобновить нормальную консульскую работу», — отметила Захарова.

Ранее, как сообщает «Пятый канал», Америка выслала из штатов десять российских дипломатов, РФ следом ответила тем же. После чего посольство США в Москве заявило о сокращении с 12 мая количества предлагаемых услуг, оставив только экстренные для своих граждан и для иммигрантов. Американцы, находящиеся в России, должны вернуться на родину до 15 июня. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, как отмечает агентство Nation News, так Вашингтон пытается наказать Россию за запрет нанимать персонал из числа граждан РФ.