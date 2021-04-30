Посольство США прекращает выдачу виз россиянам

Посольство заканчивает выдачу виз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Россиянам перестанут выдавать американские визы. С таким заявлением выступили в посольстве США.

«С 12 мая посольство США в Москве сократит количество предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз для иммигрантов, иммигрантов по возрасту и жизни или смерти», — сообщается на официальном сайте посольства и консульства США в России. Решение обосновывается тем, что российская сторона намерена запретить представительству их страны нанимать иностранных граждан в любом качестве.

Американцам, находящимся в России, в посольстве рекомендуют вернуться на родину в течение 1,5 месяца. «Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня», — уточняется на сайте.

Ранее в России закрыли два посольства США в Екатеринбурге и Владивостоке. Госдеп связал это с ситуацией с российскими и американскими дипломатами в 2017 году, пишет «Национальная служба новостей». Однако президент России Владимир Путин заявил, что отношения между странами не усложнятся, уточняет агентство Nation News.