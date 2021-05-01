Болгария открыла границы для части россиян

Для въезда нужно доказать, что не болеешь коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Болгария открыла границы с Россией с 1 мая, при отрицательном тесте на COVID-19 или наличии вакцинации. Об этом сообщила исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова.

«Список вакцин, одобренных болгарским министерством здравоохранения, включена и российская вакцина „Спутник V“, что позволит получившим прививки россиянам <…> свободно въехать на территорию страны», — сказала Николова. При себе необходимо иметь справку о завершении вакцинации, выданную не ранее чем за две недели от даты пересечения границы. Также в Болгарию можно въехать с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия, или антигенным тестом, сделанным за 48 часов до прибытия. В страну также допускаются те, кто переболел коронавирус не более, чем 180 дней назад. Сейчас решается вопрос о возобновлении перелетов, сообщает ТАСС.

Болгария открывает границы с Россией с 1 мая, пишет RT. В список стран жители которых не могут посетить ее территорию вошли Индия, Бангладеш, Бразилия и страны Африки, уточняет «Национальная служба новостей».