Вассерман: к чему приведет введение четырехдневной рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России приведет к снижению заработной платы. Об этом заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.
Он посоветовал властям РФ рассчитать, компенсирует ли повышение производительности труда потерю одного рабочего дня. В противном случае, россияне потеряют часть зарплаты.
«Поскольку у нас довольно много коротких рабочих недель с праздниками, то, думаю, есть достаточный статистический материал, чтобы оценить, как влияет сокращение рабочей недели на производительность труда», — приводит заявление Вассермана сайт
Введение четырехдневной рабочей недели ранее допустил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Однако в Совете Федерации с ним поспорили, указав, что такая идея сейчас неактуальна, уточняет
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