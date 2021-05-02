Вассерман: к чему приведет введение четырехдневной рабочей недели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) на ВДНХ. Москва, вассерман анатолий
Анатолий Вассерман призвал подчитать, как четырехдневка скажется на зарплатах россиян Фото:

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России приведет к снижению заработной платы. Об этом заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Он посоветовал властям РФ рассчитать, компенсирует ли повышение производительности труда потерю одного рабочего дня. В противном случае, россияне потеряют часть зарплаты.

«Поскольку у нас довольно много коротких рабочих недель с праздниками, то, думаю, есть достаточный статистический материал, чтобы оценить, как влияет сокращение рабочей недели на производительность труда», — приводит заявление Вассермана сайт МК.RU. Публицист добавил, что пока идея с четырехдневкой — всего лишь красивые слова, не подкрепленные никакими расчетами.

Введение четырехдневной рабочей недели ранее допустил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Однако в Совете Федерации с ним поспорили, указав, что такая идея сейчас неактуальна, уточняет Life.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...