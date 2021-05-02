Вассерман: к чему приведет введение четырехдневной рабочей недели

Анатолий Вассерман призвал подчитать, как четырехдневка скажется на зарплатах россиян Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России приведет к снижению заработной платы. Об этом заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Он посоветовал властям РФ рассчитать, компенсирует ли повышение производительности труда потерю одного рабочего дня. В противном случае, россияне потеряют часть зарплаты.

«Поскольку у нас довольно много коротких рабочих недель с праздниками, то, думаю, есть достаточный статистический материал, чтобы оценить, как влияет сокращение рабочей недели на производительность труда», — приводит заявление Вассермана сайт МК.RU . Публицист добавил, что пока идея с четырехдневкой — всего лишь красивые слова, не подкрепленные никакими расчетами.

Введение четырехдневной рабочей недели ранее допустил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Однако в Совете Федерации с ним поспорили, указав, что такая идея сейчас неактуальна, уточняет Life .