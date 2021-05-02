02 мая 2021

Артист Вавилов попал в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, реанимобиль, скорая помощь, реанимация, цэмп, центр экстренной медицинской помощи
Народного артиста Олега Вавилова госпитализировали в реанимацию. Фото:

Народный артист Олег Вавилов был экстренно госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Народный артист Олег Вавилов госпитализирован в реанимацию одной из столичных клиник с транзиторной ишемической атакой», — сообщает канал. Вавилову стало плохо в Театре сатиры, как сообщает telegram-канал Mash, перед приступом коллеги заметили у Вавилова нарушение речи.

Артисту исполнился 71 год. В Театре сатиры он служит с 2004 года. В кино снимается с 1975 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...