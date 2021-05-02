Артист Вавилов попал в реанимацию

Народного артиста Олега Вавилова госпитализировали в реанимацию. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Народный артист Олег Вавилов был экстренно госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Народный артист Олег Вавилов госпитализирован в реанимацию одной из столичных клиник с транзиторной ишемической атакой», — сообщает канал. Вавилову стало плохо в Театре сатиры, как сообщает telegram-канал Mash, перед приступом коллеги заметили у Вавилова нарушение речи.

Артисту исполнился 71 год. В Театре сатиры он служит с 2004 года. В кино снимается с 1975 года.