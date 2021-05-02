02 мая 2021

Аналитик: как зарабатывать больше, работая меньше

© Служба новостей «URA.RU»
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Увеличить доход помогут инвестиции, заявил Егор Клопенко Фото:

Чтобы зарабатывать больше и обрести финансовую независимость, нужно инвестировать средства, ставя перед собой долгосрочные цели. Об этом рассказал создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

«Любой человек сможет достигнуть [финансовой независимости]. Правда надо не только хотеть этого, но еще и действовать», — цитирует РИА «Новости» Клопенко. По его словам, нужно работать не ради работы, а для повышения своего достатка. В частности, аналитик советует инвестировать зарплатные средства.

Инвестиции необходимы для защиты денег от инфляции, подчеркнул Клопенко. При этом необходимо ставить перед собой краткосрочные и долгосрочные цели дохода. При такой стратегии возможно получать больше и обрести финансовую независимость, считает аналитик.

Ранее экономист Сергей Дроздов предостерег россиян от инвестиций в доллары. По его мнению, валюта ненадежна, передает «Национальная служба новостей». Однако аналитики считают, что с помощью инвестиций можно накопить на достойную пенсию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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