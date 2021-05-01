Аналитики назвали четыре способа накопить на достойную пенсию

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Государственной пенсии в размере 15 тысяч рублей не хватает на достойную старость Фото:

Помимо государственных выплат, пенсионный портфель в России можно самостоятельно составить с помощью инвестиций на фондовом рынке, аренды недвижимости, банковских вкладов и хранения денег в валюте. Об этом сообщили эксперты российских банков.

«Банковские вклады и недвижимость — одни из самых популярных вариантов. Однако не самые доходные», — сообщил РБК аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, инвестиции на фондовом рынке считаются более рискованным способом накопить на достойную пенсию. Однако и возможностей заработать на нем больше. Эксперты выделили четыре способа:

  • пассивный доход в виде процентов со вкладов, аренды недвижимости, купонов с облигаций и страховой ренты. Емельянов советует начинать собирать пенсионный портфель с фондов акций и облигаций, а затем переходить на бумаги отдельных компаний и государств;
  • инвестиции в биржевые и паевые фонды. Это позволит не только расширить вклады для небольших сумм, но и экономить на налогах, поскольку фонды не платят налоги на купоны и дивиденды, которые получают, сказал старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов;
  • индивидуальный инвестиционный счет у брокера. Его преимущество в том, что он позволяет пользоваться налоговыми вычетами. По словам Потапова, в долгосрочной перспективе это существенно повышает эффективность инвестиций;
  • вложения в иностранную валюту. Этот способ лучше использовать вместе с другими фазами накоплений. Например, доллар обеспечивает до 7-8% накоплений в год, сказал финансовый консультант Владимир Верещак.

Ранее экономисты советовали начинать копить на пенсию за несколько десятков лет до ее наступления. Аналитики НПФ Сбербанка и портала «Рамблер» указали, что большинство россиян недовольны размером пенсионных выплат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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