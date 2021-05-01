Аналитики назвали четыре способа накопить на достойную пенсию

Помимо государственных выплат, пенсионный портфель в России можно самостоятельно составить с помощью инвестиций на фондовом рынке, аренды недвижимости, банковских вкладов и хранения денег в валюте. Об этом сообщили эксперты российских банков.
«Банковские вклады и недвижимость — одни из самых популярных вариантов. Однако не самые доходные», — сообщил РБК аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, инвестиции на фондовом рынке считаются более рискованным способом накопить на достойную пенсию. Однако и возможностей заработать на нем больше. Эксперты выделили четыре способа:
- пассивный доход в виде процентов со вкладов, аренды недвижимости, купонов с облигаций и страховой ренты. Емельянов советует начинать собирать пенсионный портфель с фондов акций и облигаций, а затем переходить на бумаги отдельных компаний и государств;
- инвестиции в биржевые и паевые фонды. Это позволит не только расширить вклады для небольших сумм, но и экономить на налогах, поскольку фонды не платят налоги на купоны и дивиденды, которые получают, сказал старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов;
- индивидуальный инвестиционный счет у брокера. Его преимущество в том, что он позволяет пользоваться налоговыми вычетами. По словам Потапова, в долгосрочной перспективе это существенно повышает эффективность инвестиций;
- вложения в иностранную валюту. Этот способ лучше использовать вместе с другими фазами накоплений. Например, доллар обеспечивает до 7-8% накоплений в год, сказал финансовый консультант Владимир Верещак.
Ранее экономисты советовали начинать копить на пенсию за несколько десятков лет до ее наступления. Аналитики НПФ Сбербанка и портала «Рамблер» указали, что большинство россиян недовольны размером пенсионных выплат.
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